Подмосковье 04 июля 2023, 16:27 Редкий вид краснокнижных уток поселился в Красногорске С. Терещенко

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Новые краснокнижные животные появились в памятнике природы «Лохин остров» в Красногорске. Там заметили редкую птицу — утку шилохвость.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, особо охраняемую природную территорию создали в 2017 году. Там обитают 130 видов позвоночных. А недавно обнаружили кобчика — редкую птицу, занесенную в Красные книги России и Подмосковья. Теперь там обитает и утка шилохвость.

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«Во время последнего обследования биологи обнаружили утку шилохвость — вид, гнездовая популяция которого в Московской области находится на грани исчезновения», — сказал министр.

Уникальный природный комплекс включает в себя пойменные угодья и котловину реликтового озера Глухая яма. Именно поэтому там появились шилохвости, которые предпочитают гнездиться в таких местах. Популяция этого вида стала резко сокращаться с 1990-х годов — теперь появился шанс на ее восстановление.

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