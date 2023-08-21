Подмосковье 21 августа 2023, 16:42 Редкий фиолетовый гриб из Красной книги нашли в Подмосковье Ульянов Артем

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Грибники обнаружили в лесах Подмосковья паутинник фиолетовый. Этот красивый и яркий гриб занесен в Красную книгу Московской области.

Паутинник фиолетовый трудно спутать с каким-либо другим грибом из-за уникального цвета. Несмотря на эту пугающую окраску, он является съедобным, но собирать его для приготовления не следует. Гриб редкий и занесен в Красную книгу Подмосковья. Сбор плодовых тел может замедлить размножение и повлиять на распространение популяции.

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«Все грибники знают общераспространенные виды, но не все разбираются в редких. В лесах Подмосковья произрастает большое количество различных грибов, часть из которых занесена в Красную книгу Московской области, а пять видов — даже в Красную книгу России», — говорит министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Среди самых редких — саркосома шаровидная, звездовик сводчатый, трутовик разветвленный, спарассис курчавый, ложносвинуха лепистовидная.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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