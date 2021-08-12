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    12 августа 2021, 11:52

    Больница в Пушкино получит редкий аппарат для анализа нарушений сна

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Вскоре врачи больницы в Пушкино будут анализировать нарушения сна с помощью редкого даже для московских клиник аппарата. Он появится благодаря губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья».

    Больница в Пушкино получит редкий аппарат для анализа нарушений сна | Изображение 1

    Новый прибор закупят для Московской областной больницы имени Розанова. Она находится в городском округе Пушкино.

    Главный врач больницы Владимир Мануйлов уточнил, что это аппарат «Нейрон-Спектр-СМ». Он делает полисомнографию — анализ дыхания, ЭКГ, насыщения крови кислородом во время сна.

    Подобное оборудование — редкость даже в московских клиниках. Естественно, раньше у нас его не было

    Владимир Мануйлов.

    Новая техника сможет выявить случаи, когда спящий человек перестает дышать на короткое время. Аппарат покажет врачу полную картину происходящего.

    Больница в Пушкино получит редкий аппарат для анализа нарушений сна | Изображение 2

    Это компактный электронный блок, который прочно крепят на теле ремешками. К нему подключают датчики дыхания, ЭКГ и не только.

    «На сегодняшний день полисомнография — основной метод диагностики патологических изменений сна. Благодаря этому безопасному и безболезненному исследованию можно четко определить причину заболевания», — подчеркнул Владимир Мануйлов.

    Он рассказал, что это поможет врачам выбрать лучший способ лечения и предотвратить нарушения сна.