Больница в Пушкино получит редкий аппарат для анализа нарушений сна

Вскоре врачи больницы в Пушкино будут анализировать нарушения сна с помощью редкого даже для московских клиник аппарата. Он появится благодаря губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья».

Новый прибор закупят для Московской областной больницы имени Розанова. Она находится в городском округе Пушкино.

Главный врач больницы Владимир Мануйлов уточнил, что это аппарат «Нейрон-Спектр-СМ». Он делает полисомнографию — анализ дыхания, ЭКГ, насыщения крови кислородом во время сна.

Подобное оборудование — редкость даже в московских клиниках. Естественно, раньше у нас его не было Владимир Мануйлов.

Новая техника сможет выявить случаи, когда спящий человек перестает дышать на короткое время. Аппарат покажет врачу полную картину происходящего.

Это компактный электронный блок, который прочно крепят на теле ремешками. К нему подключают датчики дыхания, ЭКГ и не только.

«На сегодняшний день полисомнография — основной метод диагностики патологических изменений сна. Благодаря этому безопасному и безболезненному исследованию можно четко определить причину заболевания», — подчеркнул Владимир Мануйлов.

Он рассказал, что это поможет врачам выбрать лучший способ лечения и предотвратить нарушения сна.