Подмосковье 30 августа 2023, 16:01 Редких для Подмосковья козодоя и рябчика обнаружили в лесах под Наро-Фоминском Фото Минэкологии МО.

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Ценные наблюдения сделали биологи при изучении заказника «Елово-широколиственные леса на юге Каменского лесничества» под Наро-Фоминском. Здесь обнаружили редких для региона птиц — козодоя и рябчика.

«При обследовании территории заказника биологи наблюдали козодоя, который относится к уязвимым видам. Кроме того, вторично подтверждено обитание здесь рябчика, также редкого и уязвимого вида», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Козодой известен многим пользователям интернета по забавным мемам. Этому способствовал забавный вид ночной птицы, огромные глаза которой всегда навыкате. Своеобразием отличается и пение козодоя: самцы издают монотонную трель, напоминающую шум мотоциклетного мотора.

По словам ученых, находки подтверждают хорошую сохранность экосистемы заказника.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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