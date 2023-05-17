Подмосковье 17 мая 2023, 12:32 Редких для Подмосковья белок-летяг обнаружили в зеленых зонах Одинцова и Можайска Фото И. Любечанского

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В Московской области заметили редких для центральной полосы белок-летяг. Последний раз их видели в смешанном лесу неподалеку от Минского шоссе, в парке «Раздолье» в Одинцове и в проектируемом природном парке «Верхнерузско-Москворецкий» в Можайске, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Летяга обыкновенная — редкий краснокнижный вид. Встретить этого грызуна на территории Московской области удается далеко не каждому. Излюбленными местами обитания зверька являются малонарушенные лесные участки на западе и севере региона», — добавил Фирсов.

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Ученые-палеонтологи считают, что летяги впервые появились в период миоцена, то есть более 20 миллионов лет назад. Свое название зверек получил из-за способности «летать». На самом деле белка при прыжке с дерева на дерево планирует. Это возможно благодаря кожистой перепонке между передними и задними лапами, которая в момент полета раскрывается подобно парусу.

Ночной образ жизни грызун ведет благодаря большим глазам, которые помогают ему ориентироваться в темноте. Однако зимой, когда запасы еды быстро иссякают, летяги бодрствуют и днем.

Они питаются растительной пищей, например березовыми или ольховыми сережками, почками деревьев, семянами шишек, ягодами, грибами, молодой хвоей. Иногда зверьки едят птичьи яйца и новорожденных птенцов. В качестве дома они выбирают для себя дупла или могут поселиться в искусственно созданной дуплянке или скворечнике.

«Уважаемые жители Подмосковья, если вы вдруг встретите это редкое животное, не пытайтесь его подкормить и уж тем более отловить и забрать домой. Ведь обыкновенная летяга является краснокнижным видом, изъятие которого из естественной среды влечет за собой административную ответственность», — напомнил Фирсов.

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