Редкие животные и краснокнижные растения. Большой заказник создадут в Рузском округе

Заказник «Грядо-Разварнинский» в Рузском городском округе станет особо охраняемой природной территорией (ООПТ). Министерство экологии Московской области уже подготовило соответствующий проект.

Проектируемый заказник расположен около деревень Новорождествено, Скирманово и Козлово. Площадь территории 1666 гектаров. Он включает в себя участки Истринского и Звенигородского лесничеств.

Свое название заповедник получил, так как на его территории расположены долины реки Гряды и ее притока Разварни.

На территории будущего заказника обитает порядка 112 видов животных, в том числе 11 видов рыб, четыре вида амфибий, один вид рептилий, 73 вида птиц и 23 вида млекопитающих. Полученные данные не охватывают всего разнообразия позвоночных животных, обитающих здесь.

Источник фото: «Википедия»

Есть на территории заповедника и краснокнижные животные. Например, рыба подкаменщик обыкновенный, речная выдра, обыкновенная рысь, черный коршун, полевой лунь, кобчик, обыкновенный зимородок, кедровка и бабочка шашечница авриния. Здесь обитают также кабан, лось, европейская косуля, пятнистый олень.

В заказнике также можно увидеть 11 видов краснокнижных растений и чрезвычайно редкие грибы, например, ежовик коралловидный и подберезовик разноцветный.

Режим особой охраны заказника предусматривает запрет на любое строительство, прокладку новых дорог и других коммуникаций (кроме экологических троп), заезд на территорию заказника и перемещение по ней вне дорог общего пользования, а также другие виды деятельности, которые могут повредить ценным экосистемам.