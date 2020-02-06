Редкие сорта фундука начали выращивать в Ивантеевском лесопитомнике

Ивантеевский лесопитомник начал восстановление коллекции и производство редких сортов фундука, выведенных академиком А.С. Яблоковым и его учениками. В январе на предприятии привили первые 600 саженцев знаменитых сортов, среди которых «Академик Яблоков», «Сахарный», «Тамбовский ранний», «Кудрайф» и «Первенец». Об этом рассказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

С середины 40-х годов прошлого века отечественными селекционерами школы академика А. С. Яблокова на базе Ивантеевского дендропарка проводились селекционные работы по получению новых форм и гибридов орехоплодных пород. В результате Яблокову и его ученикам — известным селекционерам советского времени Р. Ф. Кудашевой и С. Г. Ваничевой — удалось создать уникальную коллекцию гибридов фундука. Девять выведенных сортов фундука получили статус сорта и внесены в Госреестр сортов страны, рекомендованных для использования.

Сорта фундука коллекции Яблокова отличаются зимостойкостью, урожайностью и богатым содержанием белка, углеводов и жирных кислот, высокой пищевой и энергетической ценностью. Данные сорта фундука успешно растут в средней полосе России. Кроме того, выведенные учеными орешники декоративны — у большинства сортов листья, почки и плюски орехов имеют пурпурную окраску, что придает деревьям фантастический вид.

«Ивантеевский лесопитомник — не простое унитарное предприятие. Это своего рода архив советских селекционеров, которые собрали коллекцию садовых и декоративных растений. Значимость работы ученых в том, что они смогли вывести растения, способные выстоять в наших погодных условиях. Долгое время предприятие было на грани банкротства, но в настоящий момент восстанавливает производство саженцев для садоводов и дачников Подмосковья и страны. Одним из перспективных и важных направлений развития производственной деятельности является восстановление как самой коллекции фундуков, так и их массовое размножение», — рассказал Владислав Коган.

Приобрести саженцы фундука в Ивантеевском лесопитомнике можно будет уже с мая этого года.