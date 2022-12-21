Подмосковье 21 декабря 2022, 12:29 Редкие и необычные самовары из частной коллекции представили на выставке в Щелкове

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Около 40 самоваров из частной коллекции, которая является одной из самых больших в России, представили на выставке в Щелкове. Посетители смогут увидеть здесь редкие и необычные экземпляры, многие из которых экспонируются впервые.

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Самовары принадлежат Дмитрию Рогову. В его коллекции более 300 экземпляров, но для выставки в Щелкове отобрали 40 самых необычных. Большая их часть представлена впервые в России.

Посетители смогут рассмотреть самовар-петух с железными лапками вместо ножек и головой птицы, а также узнать историю самоварного дела и чаепития.

Вначале Рогов собирал только маленькие самовары, которые можно было бы разместить на полке в доме. Затем хобби приобрело размах и в коллекции появились большие устройства для подогрева воды. Увлечение со временем переросло в любимую работу — уже пять лет собиратель занимается реставрацией самоваров и имеет свой магазин в Туле.

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