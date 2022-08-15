Редкие экспонаты из подмосковного музея покажут в заповеднике под Смоленском

В федеральном музее-заповеднике «Хмелита», который располагается в Смоленской области, будет экспонироваться выставка предметов из коллекции одного из лучших музеев Подмосковья. Экспозиция в подробностях раскроет тему декорирования ткани. Экспонаты из собрания «Зарайского Кремля» позволят проследить, каким образом оказывала влияние на вещи смена стилей, от барокко и классицизма до модерна и конструктивизма.

На выставке покажут предметы, которые относятся к искусству конца 18 — начала 20 веков. Экспонаты создавались в России, Западной Европе и Восточной Азии. Можно будет полностью прочувствовать изменения, которые приходили в жизнь с каждой новой эпохой. Выставлены одежда, мебель, предметы религиозного культа. На выставке их дополнят обычными предметами быта.

Основой проекта станут уникальные эскизы и образцы тканей Товарищества ситценабивной мануфактуры «Эмиль Циндель» в Москве, крупнейшего в дореволюционной России предприятия.

«Хмелита» — единственный в России музей Грибоедова. Его создал дел писателя Федор Грибоедов, дворцово-парковый комплекс построен в стиле елизаветинского барокко. В некоторых зданиях постоянно открыты выставки, которые показывают не только экспонаты из этого музея, но и образцы из других коллекций.

Кроме самого дворца и четырех флигелей, в усадебный комплекс входит церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, а также парки с каскадом прудов. Здесь сохранились исторические аллеи и реликтовые деревья, возраст некоторых из них превышает 300 лет.

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