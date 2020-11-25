Речным транспортом в этом году воспользовались более 20,5 тысячи жителей Подмосковья
В Лыткарине водный транспорт для населения перестал ходить 20 ноября, а в Коломне и Серпухове — 30 сентября, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.
«Несмотря на введенные ограничения в период пандемии и соответствующее снижение пассажиропотока на 30%, с начала старта водной навигации в регионе перевезено более 20,5 тысячи пассажиров. Из них более восьми тысяч пассажиров воспользовались речным маршрутом в Серпухове и Коломне. Основная доля пассажирских перевозок приходится на городской округ Лыткарино: маршрутом причал деревни Андреевское — причал города Лыткарино воспользовались более 12,5 тысячи человек», — уточнил министр.
Речной пассажирский транспорт возобновит свою работу 1 мая следующего года. Навигация будет доступна на тех же трех маршрутах до сентября-ноября.
Речной транспорт в Лыткарине, Коломне и Серпухове помогает жителям сократить время в пути без использования личного и общественного транспорта, который следует по объездным маршрутам.