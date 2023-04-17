Подмосковье 17 апреля 2023, 15:34 Речные маршруты в Серпухове, Коломне и Лыткарине заработают в мае Минтранс Подмосковья

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В мае в Лыткарине, Коломне и Серпухове заработают после зимы речные маршруты. До конца апреля минтранс Московской области будет готовится к старту сезона навигации.

«Сейчас проверяют техническое оснащение судов, приводят в порядок причалы. Помимо ежегодной проверки внутреннего и внешнего оснащения теплоходов и катера, раз в несколько лет проводится комплексный капитальный ремонт судов», — уточнили в ведомстве.

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Подготовку к сезону навигации проходят члены экипажей — капитаны и проводники. Им зачитывают инструктаж об особенностях работы на речных судах. Сотрудники должны соблюдать технику безопасности и уметь оказать первую медицинскую помощь.

Также в апреле специалисты проверят работу двигателей, гребных винтов, дефекацию корпусов кораблей. Они обновят программное обеспечение контроля за движением теплоходов и видеонаблюдения. В самом конце суда почистят и покрасят.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил Главное управление внутренних дел, МЧС и глав городских округов за качественную подготовку и безопасность во время пасхальных выходных.

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