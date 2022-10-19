Речные маршруты в Коломне и Серпухове завершили работу | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 18:37 Речные маршруты в Коломне и Серпухове завершили работу

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За пять месяцев, пока был сезон пассажирского судоходства, примерно 28 тысяч раз жители и гости Подмосковья воспользовались речными маршрутами, которые пролегают на территории Коломны, Серпухова и Лыткарина. В Коломне ими с начала сезона воспользовались порядка 4,4 тысячи пассажиров, в Серпухове — 7,9 тысячи, а в Лыткарине — 15,5 тысячи пассажиров.

Как отметили в Минтрансе Подмосковья, только два речных маршрута закончили свое действие еще в конце сентября. Это «Бочманово — Притыка» в Коломне и «Серпухов — Сады» в Серпухове.

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Чаще всего пассажиры, которые решили воспользоваться такими маршрутами, производили оплату проезда по банковским картам. Чаще всего маршруты оказывались востребованными в июле — 7,5 тысяч раз.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.