Подмосковье 26 апреля 2023, 16:31 Речные круизы начнут работать 30 апреля в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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Речные путешествия станут доступны в Подмосковье 30 апреля. Первые поездки состоится в Коломне в 12:00 и 18:00.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, речные круизы пользуются большой популярностью в регионе. Так, уже 30 апреля можно будет отправиться в полуторачасовое путешествие из Коломны, а в Дубне разрабатывают программы поездок на теплоходах.

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«Комфортабельные теплоходы в Московской области с каждым годом привлекают все больше внимания туристов. Так, в 2021 году выбор в пользу отдыха на воде сделали более 19 тысяч человек, а в 2022 их количество уже превысило 47 тысяч», — добавил заместитель министра Алексей Шимко.

Первое отправление состоится в 12:00 и в 18:00 на теплоходе по Москва-реке от набережной отеля «40-й меридиан Арбат». С 1 мая по 2 ноября будут ходить теплоходы из Москвы в Рыбинск, Ярославль, Казань и Астрахань с остановкой в Дубне.

Во время стоянок туристов предложат экскурсионную программу с посещением достопримечательностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

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