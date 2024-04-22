Подмосковье 22 апреля 2024, 16:16 Речной трамвай в Химках начнет работать 27 апреля Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Жители городского округа Химки смогут пользоваться речным транспортом с 27 апреля. Теплоходы «850 лет Москвы» будут курсировать между Северным речным вокзалом и причалом «Химки». Время в пути составит 25 минут.

Речной трамвай каждый день будет совершать по восемь рейсов в одну и другую сторону. Проезд обойдется в 150 рублей для взрослых. Дети до семи лет смогут прокатиться по маршруту бесплатно.

Реклама

«Среди химчан этот вид транспорта очень популярен. В прошлом году им воспользовались 70 тысяч человек. В этом году ждем увеличение пассажиропотока», — рассказал начальник отдела транспорта и связи управления по развитию территорий и инвестициям администрации Химок Денис Гаврилов.

Оплата поездки на теплоходе возможна любым удобным способом: по карте «Тройка», банковской картой или наличными в кассе причала. Речной транспорт за раз способен провезти до 150 пассажиров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».