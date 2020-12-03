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    03 декабря 2020, 18:24

    Ребятам из ресурсного класса вручили подарки в Лосино-Петровском

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    «Мы тоже можем все!» — под таким девизом прошло мероприятие для детей с особенностями развития, посвященное Международному дню инвалидов, в школе № 1 Лосино-Петровского.
    Ребятам из ресурсного класса вручили подарки в Лосино-Петровском | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Сегодня здесь прошли веселые игры, эстафета с мячом и футбольный турнир на свежем воздухе в школьном дворе.

    Ребятам из ресурсного класса вручили подарки в Лосино-Петровском | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Очень хочется сделать так, чтобы детей не разделяли таких. И мы проводим в школе мероприятия. Мы делаем сценки, спектакли, в которых задействованы все дети вместе. Они не должны чувствовать, что есть дети с особенностями. Они все должны быть в одном социуме», — отметила социальный педагог Наталья Курдашева.

    Ребятам из ресурсного класса вручили подарки в Лосино-Петровском | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Ресурсный класс в Лосино-Петровской школе № 1 открылся в сентябре. Здесь ребят обучают чтению, письму, математике и английскому языку. Сейчас класс посещают пять учеников с особенностями развития.

    «У детей с особенностями развития есть определенные сложности в социализации, в обучении. Поэтому им нужна наша помощь, наша поддержка», — сказал первый заместитель главы г. о. Лосино-Петровский Илья Максимов.

    Ребятам вручили подарки — краски, альбомы, цветную бумагу и учебные пособия.