Ребятам из ресурсного класса вручили подарки в Лосино-Петровском

«Мы тоже можем все!» — под таким девизом прошло мероприятие для детей с особенностями развития, посвященное Международному дню инвалидов, в школе № 1 Лосино-Петровского.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня здесь прошли веселые игры, эстафета с мячом и футбольный турнир на свежем воздухе в школьном дворе.

Источник фото: телеканал «360»

«Очень хочется сделать так, чтобы детей не разделяли таких. И мы проводим в школе мероприятия. Мы делаем сценки, спектакли, в которых задействованы все дети вместе. Они не должны чувствовать, что есть дети с особенностями. Они все должны быть в одном социуме», — отметила социальный педагог Наталья Курдашева.

Источник фото: телеканал «360»

Ресурсный класс в Лосино-Петровской школе № 1 открылся в сентябре. Здесь ребят обучают чтению, письму, математике и английскому языку. Сейчас класс посещают пять учеников с особенностями развития.

«У детей с особенностями развития есть определенные сложности в социализации, в обучении. Поэтому им нужна наша помощь, наша поддержка», — сказал первый заместитель главы г. о. Лосино-Петровский Илья Максимов.

Ребятам вручили подарки — краски, альбомы, цветную бумагу и учебные пособия.