Подмосковье 02 февраля 2024, 13:36 «Ребята всегда помогут и выслушают». Бойцы СВО из Дубны — о фронтовой дружбе и взаимовыручке на передовой Бойцы СВО из Дубны рассказали о фронтовой дружбе Телеканал «360»

Читать 360tv в

Бойцы специальной военной операции из Дубны приехали в отпуск и первым делом отправились друг к другу в гости, чтобы познакомиться с семьями. Они рассказали, почему окопные узы связывают сильнее, чем родственные.

Военнослужащий с позывным Калуга рассказал, что занимается поставками снабжения и пищи на передовую.

Реклама

«Мне неважно, какая погода, как обстреливают. Моя задача — доставить, чтобы они были сытыми, довольными или вывезти трехсотого. Я не смотрю, стреляют или не стреляют, птички летают или не летают. Я просто сажусь и еду. Я знаю, что от меня зависят жизни людей», — поделился военный.

Боец с позывным Бес подчеркнул, что на передовой складывается абсолютно другой уровень доверия между людьми.

«Там тебя ребята всегда прикроют, всегда помогут, всегда выслушают, здесь такого нет. Люди честнее намного. Они тебе сразу скажут, в чем ты не прав, в чем виноват. А здесь какое-то двуличие», — рассказал военнослужащий.

Честность, полное доверие напарнику и сослуживцу, умение положиться на соседа и взять на себя ответственность за жизнь близкого — это тот фундамент, на котором и зиждется дружба, рожденная в окопе. И несут ее люди через всю жизнь, называя друг друга братьями, хотя такие узы намного крепче.

Жена бойца СВО по имени Наталья подтвердила, что у военных складывается особое отношение к своим боевым товарищам.

«Парни, которые находятся там, они поддерживают друг друга при любом раскладе, как бы ни было. Они стоят спиной к спине. Они в любом случае, в любых ситуациях тяжелых, сложных будут помогать. У них там другая дружба, она крепкая, многие из них, когда эта война закончится, будут общаться», — поделилась Наталья.

Наталья понимает это лучше многих. Не только потому, что муж ушел на фронт, она сама раз в месяц выезжает на передовую, чтобы доставить гуманитарные грузы.

И таких семей по всей стране десятки тысяч, их связь прочнее, чем можно себе представить. Доверие, дружба и братство. Вот он, пример, на который стоит ориентироваться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники отечества». Он оказывает помощь военнослужащим и членам их семей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».