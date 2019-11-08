Ребята из Одинцова стали чемпионами мира по бальным танцам. Но на этом пара не остановится

Подмосковные танцоры стали чемпионами мира. Андрей Козко и Кристина Ишутина из Одинцова представляли Россию на соревнованиях по спортивным бальным танцам в Китае. Пара уже входит в рейтинг лучших бальников мира по исполнению венского вальса. Съемочная группа «360» навестила пару.

Источник фото: телеканал «360»

Андрей и Кристина в большом спорте с малых лет. Каждый день они встречаются на паркете. Прогуливать тренировки — плохой тон. Да и не хочется, как признались ребята.

Несколько дней назад ребята прилетели из Китая с титулом чемпионов мира. На международных соревнованиях пара показала и европейскую, и латиноамериканскую программу. Кроме того, они вошли в топ-5 пар мира по исполнению венского вальса.

Источник фото: телеканал «360»

«В первом туре было волнительно. Но дальше было видно, как ребята все увереннее и увереннее показывают свой танец. И все это вылилось в очень высокое место в командном турнире, где ребята завоевали первое место, соревнуясь с такими странами как Китай, Украина — третье», — поделился Александр Островский, тренер.

Источник фото: телеканал «360»

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Впереди у танцевальной пары несколько недель напряженных тренировок. В конце ноября ребята представят нашу страну на международном турнире Golden Step Cup.