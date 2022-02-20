Российская сборная по хоккею сегодня завоевала серебро на Олимпиаде в Пекине. Золото досталось финнам. Своими впечатлениями от игры поделился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Решающий матч он смотрел дома вместе со своими детьми.

«Смотрели, переживали, ребята — бойцы!» — написал он у себя в Instagram.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу команды Финляндии. Россияне заняли второе место. В общем медальном зачете сборная РФ оказалась на девятом месте с 32 наградами.

В Московской области активно развивается хоккей, это один из любимых видов спорта в регионе. В этом сезоне в Подмосковье открыли 258 коробок для игр, а в выходные проходят матчи «Легенд хоккея» против дворовых команд.

Во время Олимпиады смотреть хоккей и болеть за Россию можно было в специальных фан-зонах. Их открыли пять: парк Малевича и парк имени Лазутиной в Одинцове, сквер «Юбилейный» в Химках, «Елочки» в Домодедове и Павшинская пойма в Красногорске.