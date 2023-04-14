Подмосковье 14 апреля 2023, 10:37 Ребенок весом почти 5 килограммов родился в Ступине

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Врачи родильного дома Ступинской больницы помогли появиться на свет богатырю весом почти пять килограммов. Ребенок и мама чувствуют себя хорошо.

«Для женщины это уже второй ребенок. Первой у нее родилась девочка, тоже достаточно крупная — 4610 граммов. И тогда, и сейчас роды были естественными и прошли успешно», — рассказала заведующая родильным домом Людмила Арзамасцева.

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Вес новорожденного богатыря составил 4960 граммов, а рост — 57 сантиметров. Мама и ребенок уже дома.

Для женщин продолжает работать кол-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье» по телефону 8 (800) 550-30-03. Операторы готовы проконсультировать по всем интересующим вопросам.

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