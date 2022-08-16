Ребенок весом почти 5 килограммов родился в Подольске

Еще один богатырь появился на свет в Подмосковье. Жительница Подольска родила мальчика весом 4950 граммов. Такой вес дети обычно набирают к трем месяцам.

Миша стал третьим ребенком в семье Елены Волковой.

«Первая дочка у меня 3350 граммов, вторая дочка — четыре килограмма, ну вот по нарастающей. Мальчик — без пятидесяти граммов», — поделилась Елена.

Чаще всего такие крупные дети рождаются путем кесарева сечения, чтобы избежать родового травматизма. По статистике, в Подольском роддоме на три тысячи больших малышей приходится четыре гигантских. Миша — один из них. Заведующая родовым отделением Татьяна Фирсова отметила, что процент таких детей в мире растет.

«Процент таких детей во всем мире увеличивается, и наш родильный дом не исключение. У данной мамочки двое родов было естественных в анамнезе, а с этим ребеночком произошло кесарево сечение, так как такой крупный вес плода», — сообщила врач.

Богатырский вес не всегда сопровождает богатырское здоровье. Часто малыши проходят детскую реанимацию, чтобы врачи могли проверить все показатели. При соблюдении рекомендаций врачей ребенку ничего не угрожает.

«Потом такие дети, конечно, должны находиться под тщательным наблюдением неонатологов. В большом проценте случаев малыши проходят через отделение детской реанимации, потому что они плохо адаптируются к этой жизни», — рассказала Татьяна Фирсова.

Врачи добавили — крупный малыш необязательно станет высоким в будущем. А родители говорят, что телосложение для них не главное, ведь они, несмотря ни на что, постараются воспитать настоящего богатыря.

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