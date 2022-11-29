Подмосковье 29 ноября 2022, 17:23 Ребенок весом более 5 килограммов родился в роддоме Люберец

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Врачи Люберец приняли естественные роды у женщины, которая выносила ребенка весом 5080 граммов. Рост новорожденного составил 62 сантиметра.

Дети, рожденные весом более четырех килограммов, считаются крупными, отметила заведующая родовым отделением Московского областного центра охраны материнства и детства Анна Серегина.

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«Средний вес новорожденного составляет порядка 2,5-3,5 килограммов. При таких родах важно контролировать показатели матери и ребенка, чтобы в случае необходимости провести оперативное вмешательство. В данном случае роды прошли естественным способом. Сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны», — сообщила Анна Серегина.

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В Московском областном центре охраны материнства и детства с начала года родились более 3,5 тысячи детей — 1,8 тысячи мальчиков и 1,7 тысячи девочек. Более 260 детей в центре рождены с весом более четырех килограммов и два весом более пяти килограммов.

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