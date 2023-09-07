07 сентября 2023, 17:29
Ребенок весом 5 килограммов родился в Подольске
В Подольске родился ребенок весом пять килограммов. Его мамой стала 35-летняя женщина, которая настояла на естественных родах, сообщили в Минздраве Московской области.
«Для женщины это уже четвертые роды, которые прошли успешно. В результате на свет появился мальчик ростом 56 сантиметров и весом пять тысяч граммов», — заявил главврач Подольского родильного дома Александр Скобенников.
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Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Подольск
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