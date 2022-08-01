Ребенку-сироте в Лосино-Петровском вручили ключи от квартиры

Большое событие произошло в жизни Арины Мамистовой, которая отмечает свое совершеннолетие. Ей как ребенку-сироте вручили ключи от собственной квартиры. Мероприятие провел лично глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав.

Теперь Арина на правах полноценной хозяйки может приглашать к себе гостей. Она рассказывает, что до сих пор не может поверить в такой подарок.

«Я для начала не могу в это поверить, в то, что эта квартира моя. Я буду жить здесь одна. Такое предвкушение, как обустраивать все. Мне радостно. Очень радостно», — делится эмоциями Арина Мамистова.

В квартире уже выполнена социальная отделка, в ней установили сантехнику, двери, новые окна, электрическую плиту. Жилье сиротам отдается по договору социального найма. Это значит, что через пять лет они смогут или приватизировать, или продать квартиру.

«Человек обретает родину свою малую. Я всегда это говорил, город должен быть привлекательным для своих жителей. Они должны приходить, радоваться жизни, жить комфортно и оставаться здесь», — сказал глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав.

Сама Арина считает, что теперь все будет хорошо. У нее впереди приятное и волнительное время — обустройство своего жилья. В этом году в Лосино-Петровском еще четыре ребенка-сироты получат ключи от собственных квартир.