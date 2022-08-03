Ребенку-сироте в Чехове вручили ключи от собственной квартиры

В городском округе Чехов сироте Дмитрию Мелекесцеву впервые вручили ключи от собственной квартиры. Ключи ему отдал лично глава городского округа Григорий Артамонов. Теперь у Дмитрия есть собственная однокомнатная квартира на пятом этаже дома в поселке Троицкое. В ней чистый ремонт и новая мебель, которую доставят уже со дня на день.

«Новый этап в твоей жизни, я надеюсь, что эта квартира станет для тебя в хорошем смысле крепостью и ты начнешь свой самостоятельный этап в жизни, будешь реализовываться. И с учетом такого стартапа, тебя ждет успех во всех твоих начинаниях», — сказал глава Чехова Григорий Артамонов.

Приемная мама Димы Лариса Ивановна рассказала о том, как складывалась его жизнь в многодетной семье. Она забрала Дмитрия в 15 дет, это достаточно большой возраст для приемных детей. По ее словам, ребенок был непростым, не хотел учиться, немного хулиганил. Но со временем изменился, и после получения квартиры семья продолжит во всем ему помогать.

«Я думаю, что Дима будет у нас — как сейчас говорит молодежь — в шоколаде: будет жить и радоваться, я ему помогу, первое время буду следить, и чтобы квартплата, и чтобы он трудоустроился. Думаю, жизнь будет бить ключом», — рассказывает Лариса Ивановна.

Сам Дима сейчас с улыбкой вспоминает свои проступки и первое время, проведенное в новой семье. Парень настроен на дальнейшую жизнь по-боевому: собирается отслужить в армии, затем вернуться и устроиться на работу по специальности. Не забывает Дима и про любимое хобби — рыбалку. Он уже узнал, что около его новой квартиры есть два хороших пруда. А до места учебы в Чеховском техникуме парень без проблем будет добираться на автобусе.