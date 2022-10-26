Ребенку-сироте из Воскресенска вручили ключи от квартиры | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 20:49 Ребенку-сироте из Воскресенска вручили ключи от квартиры

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Жительница Воскресенска Александра Багрова к своему совершеннолетию получила жилье по губернаторской программе поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ключи от квартиры девушке вручил глава городского округа Артур Болотников.

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Глава округа поздравил девушку с прошедшим днем рождения, новосельем и пожелал ей счастья, благополучия и комфорта на новом месте.

«Жилье многое определяет в жизни. И незачем человеку искать счастье где-то в другом месте, если родной округ может обеспечить ему надежность и уверенность в завтрашнем дне», — сказал Артур Болотников.

Артур Болотников лично осмотрел квартиру и убедился в качестве выполненного ремонта. Девушка довольна предоставленным жильем, квартира находится в одном из городских микрорайонов с развитой инфраструктурой.

Александра учится на втором курсе воскресенского колледжа по специальности «Правоохранительная деятельность». Ее старший брат Михаил, которого тоже воспитывала бабушка, получил жилье в 2016 году.

До конца текущего года в Воскресенске ключи от собственных квартир получат еще четыре человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего в округе за 2022 год жильем будут обеспечены 19 человек этой категории.