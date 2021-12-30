Ребенку нужна семья. Каклюгина рассказала, как в Подмосковье ищут родителей сиротам

Заместитель председателя подмосковного правительства Ирина Каклюгина рассказала, что каждый день только в Московской области выявляют четырех детей-сирот.

«То есть четыре ребенка и в праздники, и в будние, и в воскресные дни становятся сиротами», — подчеркнула она.

Причины у этого бывают разными — от банального лишения родительских прав до гибели матери и отца. Таким образом, ежегодно только в Подмосковье число детей-сирот увеличивается на 1,5-1,7 тысячи.

Однако если раньше все эти дети попадали в детские дома и в большинстве случаев проводили там все оставшееся до совершеннолетия, теперь система изменилась.

«Сейчас если ребенок становится сиротой, он сразу, если он маленький, попадает в приемную семью. То есть у нас отказник в роддоме сразу идет в приемную семью, он даже не попадает в детский дом», — объяснила она.

Дети более старшего возраста, по словам Каклюгиной, тоже больше не отправляются в детские дома. Если ребенку семь-восемь лет, его помещают в семейный центр, где проводит в среднем от недели до месяца.

«За это время не семье подбирается ребенок, а ребенку подбирается приемная семья», — подчеркнула Каклюгина.

Сейчас в Подмосковье благодаря программе поддержки приемных семей нет детских домов. Ирина Каклюгина ранее объясняла, что в регионе создан целый институт «профессиональных родителей», которые проходят специальное обучение. Ребенок остается в приемной семье только в том случае, если она его устраивает.