Подмосковье 07 марта 2024, 12:12 Ребенку 11 лет помогли справиться с анорексией в МОЦОМД Медиасток.рф

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Родители 11-летней девочки, у которой отмечались снижение веса и трудности с питанием, обратились в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД). К этому времени ребенок похудел с 40 до 27 килограммов.

Как выяснилось, при весе 40 килограммов и росте 157 сантиметров девочка была недовольна своей внешностью, из-за чего приняла решение меньше есть. К врачам она попала уже при весе 27 килограммов. Помимо критической массы тела, у нее были проблемы с кожей, нарушение походки, боли в ногах. Диагностика выявила у подростка патологии желудка, нарушения в работе сердечно-сосудистой и периферической нервной систем.

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«За время госпитализации мы обнаружили значительные изменения состояния нервов на ногах. Конечно, лечение нашей пациентки протекало не легко. Ей было страшно, она отказывалась от еды, через некоторое время отмечалась депрессивная симптоматика. Но мы продолжали терапию и поддержку питания», — рассказал врач-психиатр Рустам Бексултанов.

Со временем у ребенка стабилизировался эмоциональный фон. Она начала набирать в весе и к моменту выписки девочка весила уже почти 40 килограммов.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. В дальнейшем ей предстоит пройти курс лечения у психотерапевта и реабилитацию.

Строительство детского клинического центра имени Леонида Рошаля продолжается в Красногорске. На данный момент готовность объекта достигла 87%. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова пообщались с командой врачей, которая будет трудиться в медучреждении. Открыть центр планируют ко Дню защиты детей.

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