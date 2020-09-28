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    28 сентября 2020, 13:21

    Проглотил 21 магнит и выжил. Трехлетнего ребенка спасли в подмосковной больнице

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего 21 магнит. Они соединились в девяти местах, зажав стенку кишечника. Трехлетнего пациента приняли в областной больнице имени Розанова с сильными болями в животе, высокой температурой и затрудненным пищеварением.
    Проглотил 21 магнит и выжил. Трехлетнего ребенка спасли в подмосковной больнице | Изображение 1

    Ребенка спасли врачи из подмосковного Пушкино. Они сделали рентген и нашли в кишечнике инородное тело, напоминающее заколку или зажим для галстука.

    Срочно назначали операцию. Ребенку на глазах становилось все хуже, сообщил заведующий детским хирургическим отделением Алексей Громов.

    Он объяснил, что в местах, где магниты зажали стенку, возникли отверстия. Все содержимое из кишечника поступало в брюшную полость.

    Проглотил 21 магнит и выжил. Трехлетнего ребенка спасли в подмосковной больнице | Изображение 2

    И мы обнаружили явления разлитого гнойного перитонита — гной в животе и множественные слипания кишки. Образовавшиеся отверстия в кишечнике были ушиты, при этом в некоторых местах пришлось удалить участки кишки

    Алексей Громов.

    Маленький пациент пошел на поправку и покинул больницу. По словам Алексея Громова, проглатывание магнитов — это крайне опасно.

    «Происходит „слипание“ магнитов через стенку, и в этот участок кишки уже перестают поступать кровь с кислородом. Наступает его отмирание», — объяснил он.

    Проглотил 21 магнит и выжил. Трехлетнего ребенка спасли в подмосковной больнице | Изображение 3

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