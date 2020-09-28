Проглотил 21 магнит и выжил. Трехлетнего ребенка спасли в подмосковной больнице

Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего 21 магнит. Они соединились в девяти местах, зажав стенку кишечника. Трехлетнего пациента приняли в областной больнице имени Розанова с сильными болями в животе, высокой температурой и затрудненным пищеварением.

Ребенка спасли врачи из подмосковного Пушкино. Они сделали рентген и нашли в кишечнике инородное тело, напоминающее заколку или зажим для галстука.

Срочно назначали операцию. Ребенку на глазах становилось все хуже, сообщил заведующий детским хирургическим отделением Алексей Громов.

Он объяснил, что в местах, где магниты зажали стенку, возникли отверстия. Все содержимое из кишечника поступало в брюшную полость.

И мы обнаружили явления разлитого гнойного перитонита — гной в животе и множественные слипания кишки. Образовавшиеся отверстия в кишечнике были ушиты, при этом в некоторых местах пришлось удалить участки кишки Алексей Громов.

Маленький пациент пошел на поправку и покинул больницу. По словам Алексея Громова, проглатывание магнитов — это крайне опасно.

«Происходит „слипание“ магнитов через стенку, и в этот участок кишки уже перестают поступать кровь с кислородом. Наступает его отмирание», — объяснил он.

Врач напомнил родителям, насколько важно хранить такие вещи подальше от детей. А выбирать им игрушки лучше всего с учетом возраста.