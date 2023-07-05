Подмосковье 05 июля 2023, 12:25 Ребенка с врожденным пороком сердца спасли в НИКИ детства Пресс-служба Минздрава МО

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Женщина с новорожденным ребенком обратилась за помощью в НИКИ детства. У девочки было подозрение на врожденный порок сердца.

Врачи выявили у юной пациентки аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочной. Из-за этого происходит кислородное голодание, а ткани сердечной мышцы начинают отмирать. Такое состояние может привести к инфаркту.

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Как рассказал заведующий диагностическим отделением Михаил Рязанов, для определения проблемы было необходимо современное оборудование экспертного класса. С его помощью удалось выявить отклонение.

«На УЗИ сердца и электрокардиографии у пациентки был выявлен редкий порок, угрожающий жизни, который, к сожалению, нельзя диагностировать внутриутробно. Дети с такой патологией должны быть прооперированы до возраста трех месяцев. Если же нарушение не выявить и вовремя хирургически не исправить, то возникнет угроза для жизни», — сказал он.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и в дальнейшем будет проходить обследование у врачей института раз в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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