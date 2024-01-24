Подмосковье 24 января 2024, 11:34 Ребенка с редким рефлюксным заболеванием вылечили в НИКИ детства НИКИ детства

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Мальчик семи лет поступил в гастроэнтерологическое отделение НИКИ детства с жалобами на постоянное першение в горле, отрыжку и позывы к рвоте. Родители обратили внимание на непроизвольные движения головы ребенка и ее наклон вправо, который со временем только усиливался.

Врачи незамедлительно провели полное обследование ребенка: энцефалография, суточное рН-мониторирование, нейросонография и другие необходимые проверки.

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«По результатам обследований был установлен диагноз — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, эрозивный эзофагит. Стало понятно, что вызывает наклоны головы. Это был синдром Сандифера — такое проявление рефлюксной болезни, которое характеризуется спазмами и подергиваниями мышц рук, шеи и головы», — сообщила заведующая отделением гастроэнтерологии НИКИ детства Мария Ерохина.

Ребенка прооперировали и продолжили наблюдать в отделении. Врачи отмечают, что сейчас наблюдается устойчивая положительная динамика. Маленького пациента будут регулярно наблюдать в отделении гастроэнтерологии НИКИ детства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Сейчас больница готова на 80%.

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