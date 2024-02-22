Подмосковье 22 февраля 2024, 17:33 Ребенка с ножевым ранением грудной клетки спасли в Балашихинской больнице Из личного архива Эмира Жамынчиева

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Врачи Балашихинской больницы спасли девятилетнего мальчика, поступившего в тяжелом состоянии с проникающим ножевым ранением груди. Сообщается, что травму ребенок получил во время игры с сестрой.

«Лезвие ножа, которое прошло сквозь грудную клетку, задело миокард, но не пробило его насквозь. Это спасло ребенка. Там оставалось буквально четыре миллиметра», — говорит заведующий детским хирургическим отделением Балашихинской больницы Эмир Жамынчиев.

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Скорая помощь за 20 минут доставила ребенка в больницу. Врачи выполнили КТ органов грудной клетки, установили диагноз и экстренно прооперировали.

После операции ребенка стабилизировали и позже перевезли на вертолете в реанимацию МОНИКИ имени Владимирского. Там мальчик провел около двух недель.

«Мы все время держали связь с коллегами, вели пациента, интересовались дальнейшей судьбой. Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии и уже выписан домой. Его жизни уже ничего не угрожает», — заключил Жамынчиев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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