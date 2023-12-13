Подмосковье 13 декабря 2023, 12:58 Ребенка с бусиной размером 8 миллиметров в носу спасли в Видном Пресс-служба Минздрава МО

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Родители двухлетней девочки обратились за помощью в больницу в Видном. Они заподозрили, что в дыхательных путях ребенка находится инородное тело. Врачи извлекли из носа пациентки бусину диаметром восемь миллиметров.

Как рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова, бусина находилась в носовой полости девочки около двух недель.

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«Лишь когда малышка дала понять, что ее беспокоят болезненные ощущения в носу, родители поняли, что нужно срочно обращаться к врачу. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан под амбулаторное наблюдение врачей», — сказала она.

По словам врача, мелкие предметы могут попасть в нос ребенка как случайно, так и осознанно. Важно вовремя обнаружить его и обратиться за помощью в больницу. Это позволит избежать осложнений в виде воспаления и ринолита.

Родителям стоит насторожиться, если они заметили у ребенка тяжелое дыхание, выделения из одной из ноздрей, кровотечение, гнусавость в голове, нарушение аппетита и сна.

«Я призываю родителей, бабушек и дедушек, нянь внимательнее смотреть за детьми, не оставлять в свободном доступе мелкие предметы. Если же вы заметили, что ребенок проглотил или вдохнул инородное тело, следует незамедлительно обратиться к врачу», — добавил специалист.

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