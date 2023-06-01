Подмосковье 01 июня 2023, 11:06 Ребенка с аппендицитом и тяжелым перитонитом спасли в больнице в Сергиевом Посаде Пресс-служба Минздрава МО

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Мальчик двух лет поступил в больницу Сергиева Посада с высокой температурой и сильной болью в животе. Проведенная диагностика выявила у ребенка аппендицит.

«Пульс ребенка составлял 180-190 ударов в минуту, а температура — почти 40 градусов. Сильную лихорадку ничем не могли снять, маленький организм не откликался ни на один препарат. Начинался перитонит: правый бок ребенка горел жаром», — рассказал детский хирург Игорь Лещишин.

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Врачи приняли решение об экстренной операции. Провели аппендэктомию, санацию брюшной полости, дренирование. Полтора часа мультидисциплинарная бригада специалистов боролась за жизнь мальчика, и его удалось вывести из тяжелого состояния. Уже на следующий день маленький пациент захотел есть, порозовел и начал проявлять активность. Спустя семь дней после сложнейшей операции он уже играл, бегал, прыгал и готовился к выписке.

«Огромное спасибо врачам Сергиево-Посадской районной больницы, которые спасли жизнь моему сыну!» — поблагодарила мама пациента.

Сейчас ребенок уже дома и продолжает лечение амбулаторно. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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