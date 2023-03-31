Подмосковье 31 марта 2023, 11:19 Реанимационное отделение стационара № 3 в Люберцах преодолело кадровый дефицит Павел Ишуков, заведующий отделением анестезиологии и реанимации в Люберецкой областной больнице в диализном зале / Люберецкая областная больница, Наталья Лымарь

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В 2021 году во время пандемии COVID-19 в реанимационном отделении стационара № 3 в Люберцах появился новый заведующий — Павел Яшуков. С его приходом удалось преодолеть кадровый дефицит — врач привлек еще восемь специалистов.

«Сразу бросилось в глаза, что в отделении реанимации свежий ремонт, хорошая лабораторная база, большое количество современного оборудования, достаточно ИВЛ, что тогда было редкостью, и полное обеспечение необходимыми лекарственными препаратами», — отметил Яшуков.

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Совместная работа врачей-реаниматологов с коллегами из нефрологического центра в стационаре № 3 позволила открыть новый диализный зал, оснащенный современным оборудованием, набором необходимых инструментов и медикаментов для поддержания жизненно важных функций человека. Здесь также начали оказывать помощь и тяжелым пациентам с почечной недостаточностью. Работа позволила сократить количество летальных случаев почти в 1,5 раза.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев призвал окончательно решить вопрос с дефицитом врачей в регионе.

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