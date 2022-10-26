Реаниматологам Подмосковья напомнили о круглосуточных консультациях по сложным вопросам в МОНИКИ | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 11:25 Реаниматологам Подмосковья напомнили о круглосуточных консультациях по сложным вопросам в МОНИКИ

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Врачи-реаниматологи из Подмосковья смогут проконсультироваться по сложным вопросам со специалистами МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. Дистанционный центр второго мнения будет принимать звонки круглосуточно.

Об этом сообщила первый зампред правительства Светлана Стригункова. По ее мнению, создание такого центра — это важный шаг в развитии телемедицины.

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«Теперь каждый врач-реаниматолог Подмосковья в случае необходимости может обратиться в центр и получить второе мнение. 23 специалиста готовы оказать консультацию в формате 24 на 7», — добавила она.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новая поликлиника в Сергиевом Посаде откроется досрочно. В ней будут лечить более 30 тысяч человек.