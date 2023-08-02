Подмосковье 02 августа 2023, 13:52 Реализуемые в Подмосковье инвестиционные проекты создадут 260 тысяч новых рабочих мест Unsplash

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Мининвест Подмосковья сопровождает более 1150 инвесторов на общую сумму 2,3 триллиона рублей. Проекты находятся на разных стадиях реализации и принесут региону почти 260 тысяч рабочих мест.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, количество проектов, которые сопровождает министерство, выросло на 10-12% по сравнению с досанкционным периодом.

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«В рамках некоторых производства уже введены, однако продолжают пользоваться сопровождением специалистов нашего ведомства в части получения льгот и иной поддержки. Помимо значительных инвестиций в экономику Подмосковья, эти проекты также принесут региону почти 260 тысяч новых рабочих мест», — рассказала она.

В министерстве напомнили, что проекты реализуют в Подмосковье в соответствии с региональным инвестиционным стандартом, который унифицирует работу с инвесторами и делает ее прозрачной и понятной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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