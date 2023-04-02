Подмосковье 02 апреля 2023, 16:41 Реализацию жилищных сертификатов для детей-сирот проверили в Одинцове Пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья

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С 2023 года дети-сироты могут получить жилье в Московской области двумя способами: им выдают квартиру или жилищный сертификат на покупку недвижимости в любом городском округе — и они могут сразу оформить ее в собственность. Министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева встретилась с десантником Александром, который стал первым владельцем квартиры по сертификату.

Министр пояснила, что теперь военнослужащий живет в Одинцовском городском округе и продолжает военную службу после перенесенного ранения.

«Спасибо главе городского округа Андрею Робертовичу Иванову за поддержку и помощь в приобретении квартиры», — произнесла Людмила Болатаева.

Пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья

Глава Министерства социального развития Московской области подчеркнула, что регион стал лидером по обеспечению сирот жильем. Новая программа покупки квартир по сертификату еще больше увеличит этот показатель.

Только в 2022 году в Подмосковье дети-сироты получили 900 квартиры в комфортабельных домах в благоустроенных районах городских округов.