Подмосковье 20 января 2023, 18:41 Реализацию программы капитального ремонта фасадов МКД продолжат в Подмосковье в 2023 году

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Фасады многоквартирных домов продолжат ремонтировать в Подмосковье в 2023 году после установления положительной температуры. С начала реализации программы капремонта в Московской области было отремонтировано 4 тысячи фасадов МКД.

Ремонтные работы осуществляются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Специалисты отмечают, что перед началом реставрации кирпичных стен, необходимо обследовать состояние кладки фасада и устранить причины, способствующие его разрушению. Также поврежденную поверхность в обязательном порядке очищают от загрязнений, образовавшихся во время эксплуатации.

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Специалисты работают в соответствии с требованиями, в том числе выполняют штукатурные работы на фасадах при среднесуточной температуре не ниже +5 градусов, а в сухую погоду при температуре +23 градуса увлажняют оштукатуренные участки стен.

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Жителям Подмосковья напоминают, что в Московской области реализуется самая масштабная в стране программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В нее вошли более 44 тысяч жилых домов. На данный момент программа выполнена на треть.

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