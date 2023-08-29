Подмосковье 29 августа 2023, 23:27 Реализацию проекта «Умный город» обсудили в Подмосковье Министерство благоустройства Московской области

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В Подмосковье состоялось заседание Комитета по вопросам городской среды на тему реализации проекта «Умный город», направленного на создание комфортных условий для жизни. Эксперты обсудили участие на Всероссийских играх «Умный Город. Живи спортом» и познакомились с презентацией цифровых решений для безопасности на улицах от компании Sitronics Group.

Как сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья, представленные проекты применят для развития инфраструктуры и повышения безопасности на благоустроенных территориях, делая их более комфортными для жителей. Применение предложенных решений позволит улучшить городскую среду и внедрить технологии «умного» освещения в российские города.

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Также в ведомстве добавили, что следующее заседание Комитета посетит замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик. Оно пройдет 19 сентября на выставке освещения, автоматизации зданий, электротехники и систем безопасности «Интерлайт» в Экспоцентре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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