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    20 июня 2022, 15:59

    Реализация 39 нежилых объектов Подмосковья принесла муниципалитетам 255 миллионов рублей

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Объекты капитального строительства, реализованные с начала этого года, принесли городским округам 255 миллионов рублей. Об этом рассказала зампред Правительства Московской области Анна Кротова.

    Реализация 39 нежилых объектов Подмосковья принесла муниципалитетам 255 миллионов рублей

    На имущественных торгах с начала года было реализовано 39 нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности. Их общая сумма составила 255 миллионов рублей. Как отметила зампред, реализация недвижимости позволяет найти собственников и вовлечь их в хозяйственный и налоговый оборот.

    Министр имущественных отношений области Наталья Адигамова подчеркнула, что от качества предлагаемых лотов зависит то, какой вид деятельности будет реализован с недвижимостью, представленной на торгах.

    «Проведение торгов на право собственности недвижимости — один из способов вовлечения недвижимости в оборот, чтобы земля и объекты капитального строительства работали и приносили пользу в виде доходов в бюджет и социальной значимости для жителей округа», — подчеркнула глава министерства.

    Торги реализовывались Комитетом по конкурентной политики области и ГКУ «Региональный центр торгов».