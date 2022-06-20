Реализация 39 нежилых объектов Подмосковья принесла муниципалитетам 255 миллионов рублей

Объекты капитального строительства, реализованные с начала этого года, принесли городским округам 255 миллионов рублей. Об этом рассказала зампред Правительства Московской области Анна Кротова.

На имущественных торгах с начала года было реализовано 39 нежилых объектов, находящихся в муниципальной собственности. Их общая сумма составила 255 миллионов рублей. Как отметила зампред, реализация недвижимости позволяет найти собственников и вовлечь их в хозяйственный и налоговый оборот.

Министр имущественных отношений области Наталья Адигамова подчеркнула, что от качества предлагаемых лотов зависит то, какой вид деятельности будет реализован с недвижимостью, представленной на торгах.

«Проведение торгов на право собственности недвижимости — один из способов вовлечения недвижимости в оборот, чтобы земля и объекты капитального строительства работали и приносили пользу в виде доходов в бюджет и социальной значимости для жителей округа», — подчеркнула глава министерства.

Торги реализовывались Комитетом по конкурентной политики области и ГКУ «Региональный центр торгов».