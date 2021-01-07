Реагентами обработали более 19,5 тысячи км дорог в Подмосковье

Подмосковные дорожные службы обработали реагентами дороги после снегопада. Всего в регионе очистили более 19,6 тысячи километров дорог, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«После прошедшего снегопада на дороги Подмосковья было выведено более 1,5 тысячи единиц спецтехники, в том числе порядка 560 комбинированных дорожных машин и свыше 2,1 тысячи дорожных рабочих. В первую очередь проведены работы по очистке высокоинтенсивных региональных дорог, мостов и путепроводов», — сказал министр.

За прошедшие сутки в Подмосковье выпало порядка 5% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в некоторых местах достигла 27 сантиметров. Сегодня в регионе столбики термометров показывают от -4 до -7 градусов. Погода преимущественно без осадков.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что на следующей неделе в столичный регион придут аномальные сибирские морозы. Уже во вторник, 12 января, температура воздуха опустится до -14 ...-19 градусов мороза.