Подмосковье 23 мая 2023, 14:52 Реабилитологи помогли жителю Солнечногорска встать на ноги после перелома позвоночника

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Реабилитологи Солнечногорской областной больницы помогли местному жителю встать на ноги после перелома позвоночника. Два года мужчина проходил курс восстановления с использованием экзоскелета.

Сергей Перегудов поступил в отделение реанимации в тяжелом состоянии в июне 2021 года. У него диагностировали перелом позвонка С4 с проникновением осколков в шейный отдел спинного мозга.

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Пять месяцев мужчина был полностью обездвижен, а после приступил к реабилитации. Ежедневно он выполнял упражнения на тренажерах и с использованием экзоскелета, проходил курсы массажа и физиотерапии.

Всего после одной тренировки с использованием инновационного оборудования Сергей уже мог самостоятельно сидеть. Дальше мужчина учился заново двигаться и стоять с помощью экзоскелета. Его для Солнечногорской областной больницы приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Врачи нашего округа постоянно повышают свой профессиональный уровень и применяют в реабилитации современное оборудование, в числе которых экзоскелет», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

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