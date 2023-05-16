Подмосковье 16 мая 2023, 13:34 Реабилитологи из Солнечногорска приняли участие во всероссийском медицинском форуме в Москве

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Врачи из Солнечногорска приняли участие в форуме «Здоровье нации — основа процветания России». Они представляли отделение реабилитации Солнечногорской областной больницы.

Форум прошел в выставочном комплексе Гостиный Двор в Москве. Организовали его общественная организация «Лига здоровья нации», Министерство здравоохранения Российской Федерации и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Мероприятие было посвящено проблемам общественного здравоохранения. Для врачей провели научно-практические конференции, семинары и круглые столы.

На стенде Солнечногорской областной больницы можно было узнать о реабилитации пациентов с патологиями и последствиями травм опорно-двигательного аппарата. Врачи демонстрировали кинезитерапевтическую подвесную систему, аппараты для физиотерапии и массажа, стабилометрическую платформу и экзоскелет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что для областной больницы в Химках закупят новое оборудование для кабинетов рентгена и диагностики.

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