17 ноября 2022, 13:36
Реабилитологи из Подмосковья смогут бесплатно получить земельный участок
Мособлдума приняла закон, по которому врачи-реабилитологи смогут претендовать на бесплатные земельные участки. Специальность стала 37-й в перечне тех, кто может стать участником программы.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что реабилитацию проходят многие жители Подмосковья, поэтому кадры в этой сфере очень важны.
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«Выделение земельного участка в безвозмездное пользование — это один из способов привлечь новых и сохранить уже работающих врачей-реабилитологов», — отметил он.
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Реабилитологи смогут получить землю в 23 округах региона — там, где работают или планируют открыть специализированные отделения.
Игорь Брынцалов напомнил, что в регионе врачам доступны программы «Социальная ипотека» и «Земский доктор». Кроме того, медики могут получать ежемесячную компенсацию на аренду жилья в размере 20 тысяч рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года. В эту работу включили глав округов, Минздрав и строителей.
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