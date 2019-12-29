Не отказывать никому. Реабилитационный центр в Котельниках ищет новых сотрудников

В Котельниках более двух лет работает комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий». Там занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья и родители-одиночки. С воспитанниками работают профессиональные психологи, логопеды и дефектологи. Несмотря на широкий круг специалистов, главное новогоднее желание центра — привлечь еще больше сотрудников для социализации и реабилитации детей.

Десятилетняя Джоэла Избранная уже загадала желание на Новый год — получить флейту и аквариум. Вместе с мамой девочка посещает комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий». Они ходят сюда уже несколько лет. Для девочки он стал вторым домом.

Источник фото: телеканал «360»

«Она более раскованной стала. Было много таких задач, которые одной очень сложно решить. Обращаюсь к психологам здесь постоянно по здоровью конечно», — сказала мама Джоэлы Фаиза Избранная.

Источник фото: телеканал «360»

В игровой комнате дети учатся музыке. В творческой — рисуют и лепят. В сенсорной — развивают внимание, память и мелкую моторику. А в спортивном зале ребята занимаются на тренажерах. Преподаватель общей физподготовки Александр Плешаков считает, что даже самые небольшие нагрузки благотворно влияют на организм.

«Иммунитет повышается, улучшается двигательная активность организма. И весь организм перестраивается. Поэтому физкультурой надо заниматься, несмотря на свои проблемы», — отметил преподаватель.

Источник фото: телеканал «360»

Ежедневно центр посещают порядка 75 детей до 18 лет. Это и дети-инвалиды, и ребята с ограниченными возможностями здоровья, несовершеннолетние, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Приходят и родители-одиночки, у которых есть проблемы с воспитанием детей.

«Я считаю, что нельзя ограничиваться данным центром. Возможно расширять границы. Потому что, к сожалению, детей, рождающихся с какими-либо заболеваниями становится все больше и больше. Поэтому центр очень важен. И администрация города Котельники нам очень помогает в этом плане», — подчеркнул директор КЦСОР «Люберецкий» Заурбек Мамсуров.

Источник фото: телеканал «360»

Основное правило центра — не отказывать никому. Здесь ребята не только развиваются, но и общаются между собой. С ними работают психологи, логопеды, дефектологи. Здесь они занимаются творчеством. Новогоднее желание сотрудников центра — привлечь еще больше специалистов для социализации и реабилитации детей.