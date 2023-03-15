Подмосковье 15 марта 2023, 12:44 Реабилитационный центр со спортивным залом и бассейном появится в Истре

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Вблизи деревни Духанино и улицы Живописной в Истре появится реабилитационный центр. Учреждение ориентировано на пациентов с соматическими заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«Новый реабилитационный центр рассчитан на 60 пациентов. Медицинский комплекс разместится на территории площадью шесть гектаров. Общая площадь объекта составит 15,5 тысячи квадратных метров», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Он также подчеркнул, что реализация проекта позволит создать 170 рабочих мест. Проектировщиком центра выступило АО «Гипроздрав».

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Согласно проекту, объект представляет собой ансамбль из двух соединенных разноэтажных корпусов. Здание поделено на функциональные блоки: в одном находится бассейн для оздоровительного плавания с сауной, тренажерный зал, пространство для занятий ЛФК, в другом — обеденный зал с пищеблоком и отделение физиотерапии. В семиэтажном корпусе расположатся палаты и сопутствующие помещения.

«Авторы создают интересный проект, используя достаточно простые изобразительные приемы. Объемно-пространственное решение комплекса основано на четком делении крупных форм по вертикали», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Прилегающая к центру территория также будет благоустроена и озеленена.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что одна из первостепенных задач в текущих условиях — сделать так, чтобы все бойцы СВО, нуждающиеся в реабилитации и протезировании, получали помощь в регионе.

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