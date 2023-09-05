05 сентября 2023, 12:45
Реабилитационный центр «Ясенки» в Подмосковье реконструируют в 2024 году
Реконструкцию реабилитационного центра «Ясенки» запланировали в Подмосковье. Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова заявила, что прием заявок для участия в закупке завершится 15 сентября.
После заключения контракта подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить документацию, а также реконструировать объект и установить необходимое оборудование. Общая площадь территории проектирования составляет 2,7 гектара.
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Реконструкцию центра проведут по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Работы планируют завершить в 2024 году.
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