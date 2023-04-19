Подмосковье 19 апреля 2023, 14:22 Реабилитационный центр «Ясенки» в Подмосковье оснастят новым оборудованием в июне

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Новое оборудование поступит в подмосковный реабилитационный центр «Ясенки» в июне. Учреждение посетили спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, зампред Госдумы Анна Кузнецова, министр соцразвития региона Людмила Болатаева и депутат ГД Алла Полякова.

«В планах закупить экзоскелет, виртуальную систему реабилитации, гиперборическую капсулу, оборудование для обучения ходьбе, а также специализированную мебель», — заявил Брынцалов.

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В центре проходят реабилитацию получившие в зоне СВО ранения военнослужащие. Они делают это бесплатно.

Курс реабилитации длится 21 день по восьми программам. Пациентов сопровождают разнопрофильные врачи. Один курс включает в себя 90 процедур.

Посетившие центр увидели кабинеты с вихревыми ваннами для рук и ног, подводным душем-массажем, душами Шарко, циркулярным, восходящим, теплолечением и другие процедурные помещения.

«Это „Баланс-Мастер“ — тренажер с биологической обратной связью. Аппарат помогает поднять человека и восстанавливает его координацию. Когда человек поступает к нам на костылях или коляске, мы его вертикализируем, закрепляем, и всем телом он выполняет задания, которые выводятся на компьютер», — рассказал замдиректора по медицинской части центра Людмила Скачко

В центре есть жилой кампус с двухместными палатами. Они также пригодны для проживания маломобильных граждан. В этом же здании пациенты едят, имеют досуг, проходят реабилитацию. Отзывы о центре прошедших лечение военнослужащих только положительные.

На базе «Ясенок» открылся центр поддержки участников СВО и их семей «Центр ZOV».

«В региональную общественную приемную Московской области поступает много обращений от участников СВО и их семей. Теперь мы можем ходатайствовать и оказывать содействие на размещение в данном центре и помогать с медицинским сопровождением», — заявила Полякова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о непрерывном сборе гуманитарной помощи участникам СВО и жителям новых регионов России.

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