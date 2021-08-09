Реабилитационный центр для подростков построят в Кашире

Центр для реабилитации несовершеннолетних откроют в Кашире. Его планируют построить к 2023 году.

На проведение строительных работ уже разместили закупку, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова. Современный реабилитационный корпус получит название «Семья». Его возведут в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Ранее стало известно, что в Солнечногорске появилось новое отделение реабилитации для переболевших ковидом.