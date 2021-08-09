09 августа 2021, 09:29
Реабилитационный центр для подростков построят в Кашире
Центр для реабилитации несовершеннолетних откроют в Кашире. Его планируют построить к 2023 году.
На проведение строительных работ уже разместили закупку, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.
Современный реабилитационный корпус получит название «Семья». Его возведут в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Ранее стало известно, что в Солнечногорске появилось новое отделение реабилитации для переболевших ковидом.