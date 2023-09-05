Подмосковье 05 сентября 2023, 12:12 Реабилитационный центр для пациентов с травмами нервной системы построили в Истре «М.П.А. Медицинские партнёры - Клиника»

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Под Истрой построили реабилитационный центр для пациентов после травм периферической нервной системы и соматических заболеваний. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Проект реабилитационного центра принадлежит изготовителю медицинского оборудования «М.П.А. Медицинские партнеры — Клиника». Центр содействия строительству Подмосковья помог инвестору реализовать задуманное без осложнений и проволочек на пути.

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Оздоровительный комплекс площадью более 13 тысяч «квадратов» создал 200 рабочих мест. Вложения в проект составили два миллиарда рублей.

Центр будет оказывать помощь на базе регулярного стационара. В блоке физиотерапии разместили большой зал ЛФК с тренажерами, медицинские кабинеты для диагностики, массажа, физиотерапевтических процедур, электросветолечения и подводного вытяжения позвоночника. В здании есть также досуговый центр, спортивный и тренажерные залы, врачебные и лечебные кабинеты, палаты пациентов на 60 мест, столовая, сауна, технические, административные и вспомогательные помещения.

Открытие запланировано на конец 2023 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о завершении строительства детского госпиталя в Красногорске весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.

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